78. Filmfestspiele Venedig: 21 Filme rittern um den Goldenen Löwen

Zu den Filmen, die um den Goldenen Löwen rittern, zählen Jane Campions "The Power of the Dog" mit Kirsten Dunst als Protagonistin. Damit kehrt Campion 22 Jahre nach "Holy Smoke" wieder zum Lido zurück. Die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal debütiert mit "The Lost Daughter" nach einem Roman von Elena Ferrante als Filmregisseurin. Im Wettbewerb sind auch "Spencer" von Pablo Larrain, "The Card Counter" von Paul Schrader und "Illusions perdues" des Franzosen Xavier Giannoli. Frankreich ist am Lido überdies mit "Un autre monde" von Stéphane Brizé mit Vincent Lindon und Sandrine Kiberlain in den Hauptrollen präsent. Gaston Dupart stellt die spanisch-argentinische Produktion "Competencia Oficial" vor, mit dem spanischen Schauspielern Penélope Cruz und Antonio Banderas in den Hauptrollen.