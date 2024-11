Bekannte Influencerin erlitt mit 36 Jahren Schlaganfall

Linker Arm und Hand taub

Bereits vergangene Woche berichtete die 36-Jährige, dass sie gesundheitlich angeschlagen sei und deshalb auch – auf Rat einer Freundin – einen Arzt aufsuchte. "Mein linker Arm und die Hand sind gerade eingeschlafen – taub – sodass ich die Hand nicht ausgestreckt halten kann." Ihr erster Verdacht: ein eingeklemmter Nerv. Doch die Symptome erwiesen sich als Anzeichen für einen Schlaganfall.

Wer ist Nicolette Fountaris?

Nicolette Foundaris wurde als Mann geboren, unterzog sich mit 19 Jahren allerdings einer Geschlechtsangleichung, über die die Transfrau auch bereits des öfteren öffentlich sprach. Bekannt geworden ist sie für ihr Format "Dirty Donnerstag" auf Instagram, in dem sie Fragen rund um Sex und Liebe beantwortet. Ihre Comedy-Tour "One Woman Army" feierte 2019/20 in Deutschland große Erfolge, 2023 folgte das Programm "Intimate Hours". Zudem moderiert sie den Podcast "I say it like I mean it", 2023 Auf Instagram berichtet sie aus ihrem Alltag.