Indiz: Hat Superstar Adele heimlich geheiratet?

Seit rund einem Jahr sind Adele und Paul liiert. Dass sie über beide Ohren in den US-Sportagenten über beide Ohren verknallt ist, hatte die Sängerin kürzlich in einem Elle-Interview verraten. "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm. Ich will definitiv mehr Kinder", schwärmte die 34-Jährige kürzlich, dementierte Verlobungsgerüchte allerdings.