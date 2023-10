In welchem Bereich Heidi und Leni Klum "nicht gegensätzlicher" sein könnten

Heidi Klum kommentierte, sie kleide sich laut und auffällig. Auch in ihrem Haus in Los Angeles gehe es farbenfroh zu, Leni sei in einer zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen.

Die Tochter ist vor einem Jahr nach New York gezogen und ergänzt zu ihrer dortigen Wohnung: "Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiß und minimalistisch eingerichtet."