Unverhülltes Fotoshooting: Billie Eilish freizügiger denn je

Im vergangenen Jahr hat sich die "Bad Guy"-Interpretin in einem Onlinevideo gegen Bodyshaming stark gemacht. "Wenn ich trage, was bequem ist, bin ich keine Frau. Wenn ich die Schichten abwerfe, bin ich eine Schlampe", heißt es in dem Youtube-Video "Not my Responsibility".

Statement gegen Bodyshaming

Die Musikerin zieht in dem knapp vierminütigen Video Hoodie und Shirt aus, während sie in einer dunklen Flüssigkeit versinkt. Eine Stimme aus dem Off fragt: "Provozieren Euch meine Schultern? Oder meine Brust?" Obwohl die Leute nie ihren Körper gesehen hätten, würden sie ihn beurteilen.