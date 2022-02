Im Jubiläumsjahr: Queen plant öffentliche Auftritte

Die Nachrichtenagentur PA meldete am Montag unter Berufung auf Palastkreise, Königin Elizabeth II. werde im März an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. Mittlerweile ist die 95-Jährige in ihre Residenz Windsor nahe London zurückgekehrt, nachdem sie zuletzt einige Tage und auch ihr 70. Thronjubiläum auf dem ostenglischen Gut Sandringham verbracht hatte.

Queen Elizabeth II.: Öffentliche Auftritte geplant

Wie PA weiter meldete, will die Queen am 2. März auf Schloss Windsor an einem diplomatischen Empfang teilnehmen. Zudem will die Monarchin zwei Mal die Londoner Kathedrale Westminster Abbey besuchen: am 14. März zum Commonwealth Day, der jährlichen Feier des Staatenbundes mehrheitlich früherer britischer Kolonien, sowie am 29. März zu einem Gedenkgottesdienst für ihren Ehemann Prinz Philip, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren starb. Auch andere Pflichten wie Audienzen und Auszeichnungen sowie die Teilnahme an Treffen ihres Kronrats nimmt die Königin wieder auf, wie es weiter hieß.