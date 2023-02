Idris Elba: "Bezeichne mich nicht mehr als Schwarzen Schauspieler"

"Wenn du die Leiter hochsteigst, fragt man dich, wie es ist, der erste Schwarze zu sein, der dies oder jenes gemacht hat. Nun, es ist dasselbe fĂŒr mich, als wenn ich weiß wĂ€re. Es ist das erste Mal fĂŒr mich. Ich möchte nicht der erste Schwarze sein. Ich bin der erste Idris."

Menschen seien oft von Diskussionen ĂŒber Hautfarbe besessen, sagte Elba - diese Besessenheit könne die Ambitionen und die Weiterentwicklung von Menschen behindern. "Rassismus ist ein Thema, das diskutiert werden muss, sicher. Rassismus ist sehr real. Aber aus meiner Perspektive ist er nur so mĂ€chtig, wie du es ihm erlaubst zu sein." Ein Statement, dass Hollywoodstar Elba wohl auch Kritik einbringen dĂŒrfte. Rassismus und strukturelle Diskriminierung, etwa durch Polizeigewalt, prĂ€gen den Alltag vieler People of Colour nach wie vor alltĂ€glich.

Als "People of Colour" bezeichnen sich Menschen, die nicht als weiß oder westlich wahrgenommen werden und Rassismus-Erfahrungen gemacht haben.

Jahrhundertelange Gewalt und Diskriminierung hĂ€tten staatliche Strukturen hervorgebracht, in denen Schwarze durch Polizei und Ämter, Gesetze, Verordnungen und Einstellungen systematisch benachteiligt werden, hieß es etwa in einem 2021 veröffentlichten Bericht des UN-MenschenrechtsbĂŒros in Genf. Darin wurde LĂ€ndern, vor allem in Europa und in Nord- und Lateinamerika, Rassismus gegen Menschen mit afrikanischen Wurzeln vorgeworfen.