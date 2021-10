"Ich will Spaß"-Sänger Markus will kein Tempo 130 auf der Autobahn

Sänger Markus hat in den 80er-Jahren über die Freude am schnellen Autofahren gesungen - und spricht sich heute gegen ein Tempolimit von 130 aus. "Man hat so wenig, was im Leben noch Freude bereitet und Vergnügen und es ist wirklich minimal, wo man das noch fahren kann heute", sagte er in einem Interview von Schlager Radio. Durch langsamere Autofahrer gebe es auf der Autobahn ein "natürliches Tempolimit".