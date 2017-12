"Ich mag ihr Gesicht nicht": Kultige Promi-Sager

„Ich mag ihr Gesicht nicht. Sie sollte nur ihren Rücken zeigen.“ Karl Lagerfeld über Pippa Middleton

"Als mich mein Vater zum ersten Mal auf der Bühne gesehen hat, hat er geweint – weil er sich geschämt hat." Lady Gaga

„Mit einer Goldmedaille um den Hals kannst du 500 Mädels haben.“ Markus Rogan

"Was meine Frisur angeht, bin ich Realist." Rudi Völler

„Ich bin der Präsident. Aber er ist der Boss.“ Barack Obama über Bruce Springsteen.

„Alkohol trinke ich nur gezielt.“ Udo Lindenberg

"Ich würde nie jemandem zu Drogen, Alkohol, Gewalt oder Wahnsinn raten, aber für mich hat es immer funktioniert." Hunter S. Thompson

„Wenn mir meine Söhne erzählen, dass sie ins Showbusiness wollen, werde ich sie, bis sie 30 sind, ins Zimmer einsperren. “ Britney Spears

„Wenn man berühmt wird und viele Fans hat, gibt es ebenso viele Leute, die einen hassen.“ Robert Pattinson

„Dank Fernsehen hatte ich ein traumhaftes Leben. Aber irgendwann ist man es leid, anderer Leute Kleider zu tragen und anderer Leute Sätze zu sprechen.“ Charlie Sheen

„Die sublimste Eitelkeit ist, nicht eitel zu sein.“ Senta Berger

"Ich kann es nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, wir hätten elf Alben gemacht, die alle gleich klingen. Es waren zwölf." Angus Young von AC/DC

"Die einzige Frau, auf die ich höre, ist die aus dem Navigationssystem in meinem Auto" Dieter Bohlen

"Angeblich soll ich sogar mal was mit meinem Mann gehabt haben". Maria Furtwängler über Affären-Gerüchte

"Ein Typ kommt zu mir und fragt: `Was ist Punk?` Also trete ich eine Mülltonne um und sage: `Das ist Punk!` Er tritt also gegen eine Mülltonne und fragt: `Und das ist jetzt Punk?`, und ich sage `Nein, das ist Trendgehabe!`" Billie Joe Armstrong von Green Day