"Ich liebe es": Melinda French Gates über Neustart nach Scheidung von Bill Gates

Durch die Corona-Pandemie könnten sie sich ungestört Gedanken über das Beziehungs-Aus machen, so French Gates. "Das gab uns die Möglichkeit, private Dinge auch privat zu machen", sagte sie dem Time-Magazin. "Ich habe mich zuerst getrennt, bevor ich die Entscheidung über eine Scheidung getroffen habe. Gott sei Dank konnte ich all das in Ruhe machen (...). Ich versuche immer noch, bestimmte Entscheidungen darüber treffe, wie ich mein Leben entwirre (...)."

French Gates: Mit Offenheit in Richtung 60. Geburtstag

Bald steht ein runder Geburtstag an. "Ich denke mir: 'Wow, ich bin 60. Es ist besser, wenn ich mich mit Menschen umgebe und immer noch reise, damit ich immer noch etwas lerne, denn die Welt ist in Bewegung, die Welt verändert sich", so French Gates. "Ich bin völlig unbelastet und kann arbeiten, wie ich will." Sie sei auch bereit, "jemand Neues kennenzulernen". Ein neuer Mann in ihrem Leben müsse "offen für Neues, lebendig und klug" sein.