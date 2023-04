Expartner Bill und Melinda Gates zeigen neugeborene Enkelin

Im Oktober 2021 hatte Jennifer ihrem Partner, Sprungreiter Nayel Nassar, auf einem üppigen Anwesen nördlich der US-Ostküstenmetropole New York das Jawort gegeben. Die Verlobung fand im Jahr zuvor statt. "Ich kann es gar nicht erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu lernen, zu wachsen, zu lachen und zu lieben. Eine Million mal: Ja", schrieb Gates auf Instagram. Medienberichten zufolge haben sich die beiden an der Stanford-Universität in Kalifornien kennengelernt.

Bill und Melinda Gates haben sich 2021 nach 27 Ehejahren scheiden lassen.