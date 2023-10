Oliver Wnuk bei Dreharbeiten von Hund ins Gesicht gebissen

Schauspieler Oliver Wnuk erzählt auf Instagram von einem unangenehmen Zwischenfall am "Nord Nord Mord"-Set. "Au weia, da dachte ich, ich spiel' noch schnell ne Szene auf der Insel, da fühlt sich mein Spielpartner (hier: ein kleiner Rauhaardackel) so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beisst", kommentierte Wnuk ein Foto von sich, auf dem seine Verletzung zu sehen ist. Er bedanke sich bei den Ärztinnen und Ärzten, "die so schnell mit Tat und Faden beiseite standen".