Carla Bruni macht vergangene Brustkrebserkrankung öffentlich

Frankreichs ehemalige Präsidentengattin und Sängerin Carla Bruni hat eine frühere Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video hielt Bruni ein Schild mit der Aufschrift: "Vor vier Jahren wurde Brustkrebs bei mir diagnostiziert". Sie habe eine Operation, Bestrahlungs- und Hormontherapie durchlaufen. "Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv", so die 55-jährige Frau von Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy.