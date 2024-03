Hugh Hefner-Witwe: Leonardo DiCaprio wird zum "neuen Hef"

Jetzt behauptet die Witwe des Medienmoguls, Crystal Hefner , Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio würde ihren verstorbenen Mann in den Schatten stellen.

Sie bezeichnet den Schauspieler, der dieses Jahr 50 Jahre alt wird und bereits eine Reihe an Romanzen mit jüngeren Damen hinter sich hat und derzeit mit der 25-jährigen Vittoria Ceretti liiert ist, als "neuen Hef" - in Anspielung auf den verstorbenen Hugh Hefner.

Crystal Hefner kommentiert DiCaprios Vorliebe für junge Frauen

"Leo DiCaprio verwandelt sich in den neuen Hef", sagte Crystal Hefner im "Carrie and Tommy"-Podcast. "Die Mädchen [DiCaprios Freundinnen] werden jünger und ich denke: 'Oh Gott, das sieht schlecht aus.'"

Crystal Hefner enthüllte auch Details über DiCaprios vermeintliche Besuche in der berüchtigten "Playboy Mansion" von Hugh Hefner. Demnach soll der Oscar-Preisträger auf einer Party in der Playboy-Villa mit Sängerin Rihanna rumgemacht haben.