Hugh Grant tagelang von wandelndem Hotdog verfolgt

Dem britischen Komödienstar Hugh Grant ("Notting Hill") wird eigenen Angaben zufolge immer noch anders, wenn er sich an einen Vorfall aus dem vergangenen Jahr zurĂŒckerinnert.

WĂ€hrend eines Auftritts auf einer Comic-Messe in San Diego habe er es mit der Angst zutun bekommen, da ihn Mann in einem Hot-Dog-KostĂŒm verfolgt habe, so der Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin Collider.

Grants Verfolger ließ nicht locker

UrsprĂŒnglich habe er vor Ort fĂŒr seinen kommenen Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" die Werbetrommel rĂŒhren sollen. Dies gestaltete sich schnell anders als geplant. Er habe immer noch AlbtrĂ€ume, so Grant, da der verkleidete Mann ihn drei Tage lang nicht in Ruhe gelassen habe. "Er folgte mir, wohin ich auch ging. Ich konnte ihn nicht abschĂŒtteln."