Hommage an verstorbenen Vater: Gitta Saxx designt Taschen für guten Zweck

„Für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, gerade in der jetzigen Zeit etwas Gutes zu tun und in meinem Freundeskreis gibt es jetzt auch einen Blutkrebs-Fall“, sagte sie dem KURIER. Deshalb geht ein Teil des Erlöses aus dem Taschenverkauf an die DKMS-Stiftung, die sich für die Vermittlung von Stammzellenspendern an Blutkrebspatienten einsetzt.