Gitta Saxx kreiert ihren eigenen Jakobsweg - in Österreich

Model, DJ, Buchautorin, Fotografin und Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (54) lebte ja lange Zeit in Österreich. Jetzt kommt sie wieder - und zwar für zwei Wochen. Sie will nämlich in der Alpenrepublik urlauben.

„Ich mache in zwei Wochen Urlaub in Österreich, wo ich viele Jahre gelebt habe. Ich liebe die wunderschöne Natur da und gehe wandern. Es soll eine Entdeckungstour werden, mein persönlicher Jakobsweg“, erzählte sie am Rande der Berliner Modewoche der "dpa".

Ziele seien unter anderem der Untersberg bei Salzberg und der Mondsee.