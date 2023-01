Hollywoodstar Julian Sands weiter vermisst

Weiters dankten die Angehörigen dem Sheriff-Büro für die Koordination der Suche sowie den Rettungsteams, "die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen." Das Sheriff-Büro teilte mit, man werde bei der Suche nach Sands weiterhin "alle zur Verfügung stehenden Mittel" nutzen. Der 65-Jährige war am 13. Jänner zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Sands lebt in der Nähe von Hollywood und ist laut Medienberichten ein begeisterter Wanderer.