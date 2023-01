Hollywoodstar Edward Norton ist ein Nachfahre von Pocahontas

Edward Norton ist aus Filmen wie "Fight Club", "Roter Drache" und "Birdman" bekannt. Mit der Komödie "Glauben ist alles" gab er im Jahr 2000 sein Regiedebüt. Seit Jahren engagiert sich Norton zudem für humanitäre Initiativen, allen voran für eine saubere Umwelt, seit 2010 ist er UN-Botschafter für Artenvielfalt. Nun ist es aber nicht etwa ein neuer Streifen, der für Schlagzeilen sorgt, sondern Nortons Stammbaum: Der Schauspieler ist ein direkter Nachfahre von Pocahontas und ihrem Ehemann, wie er in der Fernsehshow "Finding Your Roots" von Moderator und Historiker Henry Louis Gates Jr. erfuhr. In der Sendung wird seit mehreren Staffeln die Ahnengeschichte prominenter Gäste erforscht.