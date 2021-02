Hollywoods Wohltäter: Wie Naomi Campbell, Elton John und Co. helfen

Mit Einlagen von 46,8 Milliarden Dollar (38,6 Milliarden Euro) ist die Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates (65) und seiner Frau Melinda (56) die weltweit größte. Damit soll die globale Gesundheitsversorgung verbessert, extreme Armut bekämpft und der Zugang zu Bildung und Informationstechnologie ermöglicht werden.

„Wir stammen beide aus Familien, die Wert darauf legten, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt. Bei unserer Hochzeit auf Hawaii verlas Bills Mutter einen Brief an uns, in dem sie geschrieben hatte: ,Denkt immer daran – wem viel gegeben wird im Leben, von dem wird auch viel erwartet‘“, sagte Melinda Gates einmal in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.