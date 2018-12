Hollywood-Urgestein Kirk Douglas wird 102

Seine erste größere Rolle bekam er durch seine ehemalige Klassenkameradin Lauren Bacall. Diese empfahl ihn den Studiobossen in Hollywood weiter. Douglas debütierte 1946 im Film "Die seltsame Liebe der Martha Ivers" - und überzeugte. Weitere Hauptrollen ließen nicht lange auf sich warten. So spielte Kirk Douglas auch in "Glasmenagiere" und "Reporter des Satans" mit.

Unter großen Regisseuren wie Howard Hawks oder Billy Wilder spielte er in mehr als 80 Filmen mit. Seine Rollen waren oft Bösewichte, Draufgänger oder zwielichtige Helden. Der Schauspieler wurde insgesamt dreimal für einen Oscar nominiert. 1996 erhielt er die Auszeichnung schließlich für sein Lebenswerk.