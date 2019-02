Hollywood-Star Viggo Mortensen: „Politiker schüren die Angst“

Sie kommen immer mit Ihren gesunden Säften zu unseren Interviews und sprechen gern über Ihren gesunden Lifestyle. Und dann mussten Sie für die Rolle 30 Kilo zunehmen. Machte das viele Essen wenigstens Spaß?

Und wie! Wobei wir alle wissen, dass man sich nicht so gut fühlt, wenn man nach drei Desserts ins Bett geht! Aber dass ich nach einem Fresswochenende in die Garderobe komme und die Kostümbildner zu mir sagen: „Du, deine Hosen sind locker, du musst mehr essen!“, passiert einem Schauspieler nicht so oft. Dabei war das Essen am Filmset wunderbar, weil wir in New Orleans gedreht haben.

Das Abnehmen war dann eher nicht so lustig, oder?

Nein, das war furchtbar, denn weder hatte ich nach all dem feinen Essen Lust oder Disziplin dazu, noch ist Abnehmen so leicht in meinem Alter. Der Regisseur ( Peter Farrelly) rief mich drei Monate nach dem Dreh an und meinte: „Du musst ja jetzt schon ordentlich viel Gewicht verloren haben!“ Und ich musste ihm gestehen, dass es kaum mehr als drei Kilo waren.

In ihrer Rolle in „Green Book“ schreiben Sie Liebesbriefe an Ihre Frau. In Wirklichkeit auch?

Ja, ich liebe das handgeschriebene Wort. Ich schreibe auch oft Postkarten und hoffe, dass die Post nie zusperrt.