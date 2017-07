Angerotzte Taschentücher und falsche Nägel von Stars - wofür Fas bei Auktionen ein Vermögen ausgeben.

Sean Pauls Schweiß

Bei seinen Konzerten wischt sich Sänger Sean Paul seinen Bühnenschweiß mit Handtüchern ab, die er dann in die Menge wirft. Dass jemand seinen Schweiß als Souvenir mit nach Hause nimmt, ist dem Rapper aber nicht ganz geheuer, wie er nun verraten hat.



Aus diesem Grund sucht Sean Pauls sogar auf ebay nach seinen eigenen, verschwitzten Handtüchern – und bietet für diese mit. "Ich habe versucht, das Gebot für das Handtuch in die Höhe zu treiben, denn ich will meinen Schweiß zurück", so der 44-Jährige im Gespräch mit Capital FM.



Scarlett Johanssons' schmutziges Taschentuch

In der "Tonight Show" von Jay Leno im Jahr 2008 schnäuzte sich Leinwand-Schönheit Scarlett Johanssons in ein Taschentuch. Das Teil gelangte auf ebay.

Nur eine Woche später hatte es sich ein Fan für sage und schreibe 5.300 Dollar unter den Nagel gerissen.



Gagas falscher Nagel

Lady Gaga ist für ihren extravaganten Kleidungsstil bekannt. Und auch Fans sind ganz verrückt danach, bei Auktionen Kleidungsstücke von der Sängerin zu ergattern.



Das verrückteste Gaga-Accessoire, das jemals versteigert wurde, war einer ihrer künstlichen Nägel, die sie während ihrer Show in Dublin getragen hatte. Auf der Webseite ArtFact kam dieser für 12.000 Dollar unter den Hammer.

Presleys Locke

Auch unter Elvis Presley-Fans gibt es viele Sammler. Das Teuerste aus seinem Besitz, das jemals verkauft wurde, war eine seiner Haarsträhnen. 2002 wurde das gefragte Haarbüscherl, das auf dem Kopf des Sängers gewachsen sein soll, für 115.000 Dollar versteigert.



Michael Jacksons Handschuh

Ein einzelner, mit Strass besetzter Handschuh von Michael Jackson wechselte 2009 für unglaubliche 420.000 Dollar den Besitzer.



Jackos "Thriller"-Jacke

Seine berühmte Jacke, die der King of Pop in seinem Musikvideo "Thriller" getragen hat, war einem Fan noch viel mehr wert: Das kultige Kleidungsstück wurde für 1.8 Millionen Dollar verkauft.

Marliyn Monroes Kleid

Marilyn Monroe gilt als eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Filmgeschichte. Unvergesslich ist auch das Ständchen, das sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy 1962 zum Geburtstag sang.

Das Kleid, das Monroe bei ihrer Darbietung anhatte, wurde für 1.26 Millionen Dollar von der New Yorker Firma "Gotta Have It!" gekauft.



Draculas Cape

Auch nicht grad wenig für einen Fetzen Stoff bezahlte der Mann, der Bela Lugosis Cape aus "Dracula" (1931) erwarb. Er blätterte für den kultigen Umhang stolze 1.5 Millionen hin.



Superman-Kostüm

Ein "echtes" Supermankostüm sein Eigen nennen - davon träumen bestimmt viele Comic-Fans. Für einen wurde dieser Traum Wirklichkeit: Das Original-Kostüm, welches Christopher Reeve 1978 als "Superman" getragen hat, wurde 2007 für 115.000 Dollar verkauft.



Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Der Wagen aus dem gleichnamigen Musical "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" (1968) von Regisseur Ken Hughes wurde 2010 versteigert. 550.000 Dollar blätterte der Sammler, der auch schon ein Batmobil-Requisit besitzt, für den Wagen hin.



Dorothys rote Schuhe

Die roten Schuhe, die Judy Garland als Dorothy 1939 in "Der Zauberer von Oz" getragen hat, wurden bei einer Auktion für 666.000 Dollar verkauft.



Der Wagen von 007

In "Goldfinger" (1964) cruiste Sean Connery als James Bond im schicken Aston Martin DB5 durch die Gegend. 2010 wurde das kultige Auto von einem Sammler für 6.41 Millionen Dollar ersteigert.



Bruce Lees Mantel

Ein Mantel, den der 1973 verstorbene Action-Star Bruce Lee in seinem vorletzten Film "Mein letzter Kampf" ("Game of Death", 1978) getragen hat, wurde bei einer exklusiven Auktion in Hong Kong für 77.000 Dollar verscherbelt.



Das Auto vom Papst

Viel Geld für eine alte Kiste bezahlte ein amerikanisches Online-Casino, das einen sechs Jahre alten VW-Golf um fast 190.000 Euro auf ebay ersteigerte. Das Besondere an dem Wagen: Der Golf ist früher einmal auf den Namen des ehemaligen Papst Benedikt XVI angemeldet gewesen.