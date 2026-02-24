"Hör mal wer da hämmert"-Star muss 16 Monate ins Gefängnis

Der ehemalige Kinderstar Zachery Ty Bryan, bekannt aus der Kultserie "Hör mal, wer da hämmert", muss ins Gefängnis. Der 44-Jährige bekannte sich schuldig, 2024 in Kalifornieren unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug gelenkt zu haben. Das Richter verurteilte ihn nun zu einer Haftstrafe von 16 Monaten. Eine Bewährung wurde ihm verweigert, allerdings wurden 57 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte, auf seine Strafe angerechnet.

Immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt Im Oktober 2024 wurde Bryan in Oklahoma wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein festgenommen. Medienberichten zufolge räumte Bryan gegenüber den Beamten ein, dass er "zu viel" getrunken habe. Das war nicht sein erstes Vergehen dieser Art: Schon im Februar desselben Jahres wurde er verhaftet, weil er betrunken mit dem Auto fuhr. Damals jedoch kam er noch am selben Tag gegen Kaution frei.

Häusliche Gewalt 2023 kam der ehemalige Kinderstar jedoch aus gänzlich anderen Gründen mit dem Gesetz in Konflikt. Damals war er vor Gericht mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt konfrontiert. Er bekannte sich schuldig und erhielt 36 Monate Bewährung sowie eine einwöchige Haftstrafe. Später, im November 2025, sorgte ein weiterer Vorfall für Schlagzeilen. Bryan und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright wurden in Oregon von der Polizei festgenommen. Laut Page Six und People soll Cartwright versucht haben, Bryan zu überfahren, während die gemeinsamen drei Kinder noch im Auto saßen. Mehr zu diesem Vorfall lesen Sie hier.