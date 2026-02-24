Worüber sich Andrew jetzt wirklich sorgen soll, sorgt bei Nachbarn für Kopfschütteln

Die britische Polizei setzte ihre Ermittlungen im Fall Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor am Montag fort, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News berichteten. Wegen seiner Verbindung zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte der 66-Jährige alle bedeutenden Titel und militärischen Ehren verloren. Andrew musste zudem aus seinem prunkvollen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen. Am Donnerstag war er von der Thames Valley Police vorübergehend festgenommen worden, die wegen des Vorwurfs des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt ermittelt. Andrew hat sich dazu bislang nicht geäußert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um Sexualdelikte in Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ging, wies Andrew stets zurück.

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555

Und: Der tief gefallene Ex-Prinz könnte nun auch noch seinen Platz in der britischen Thronfolge verlieren. Die Regierung des Vereinigten Königreichs erwägt britischen Medienberichten zufolge, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem Andrew Mountbatten-Windsor von der Liste der Erbmonarchie gestrichen werden könnte, sobald die Polizei ihre Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. abgeschlossen hat. Trotz des Verlusts seiner Titel steht der frühere Herzog von York weiterhin an achter Stelle der Thronfolge. Die Times zitierte eine Quelle aus dem Buckingham-Palast, nach der die Entfernung von Andrew aus der Thronfolge "eine reine Angelegenheit des Parlaments" sei und man "dies niemals behindern oder sich dem Willen des Parlaments widersetzen" würde. König Charles hatte zur Festnahme Andrews mitgeteilt: "Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen."

"Der Epstein-Skandal schien ihn kaum zu interessieren" All das soll Andrew aber eher wenig belasten, glaubt man dem britischen Adelsexperten und Autor Robert Hardman. In der Boulevardzeitung Daily Mail schreibt er unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus Norfolk, wo Andrew seit kurzem lebt, dass dieser sich vor allem um Nebensächlichheiten sorge. "Es ist unglaublich. Der Epstein-Skandal schien ihn kaum zu interessieren. Viel mehr sorgte er sich darum, wo er seine Pferde unterbringen sollte. Er murrte sogar darüber, wo er sein Auto parken sollte. Angesichts der Tatsache, dass der König alle seine Rechnungen bezahlt, könnte man eine gewisse Dankbarkeit erwarten. Aber er war sehr unhöflich. Er lebt in einer anderen Welt", so der Norfolk-Anwohner.