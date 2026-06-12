Hodenkrebs-Verdacht bei Dwayne Johnson
Hollywood-Star Dwayne Johnson ("Baywatch") hat nach eigenen Angaben eine sorgenvolle Zeit hinter sich. Unter der Dusche entdeckte er eines Freitagabends eine schmerzhafte Schwellung an seinem linken Hoden. Sein Verdacht, es könnte sich um Hodenkrebs handeln, bewahrheitete sich zum Glück nicht, wie er dem Magazin Esquire verriet.
"Es geht mir gut"
Über das Wochenende sei es schlimmer geworden. Seiner Frau verschwieg er seine Bedenken zunächst, so Johnson. "Ich habe nicht einmal Lauren davon erzählt." Er habe sie nicht beunruhigen wollen. Am Montag darauf sei er zum Arzt gegangen, der den Verdacht auf eine Nebenhodenentzündung (Epididymitis) äußerte. Auch die Diagnose Krebs sei im Raum gestanden. Weil er sich auf Promotour für seinen neuen Film befand, habe er eine notwendige Ultraschalluntersuchung auf den nächsten Tag legen müssen. Bis dahin habe er "damit leben müssen, ohne es zu wissen - und ich musste den ganzen Tag über gut gelaunt sein, Witze reißen und Reden halten". Dem Esquire sagt er: "Aber! Es geht mir gut."
Dwayne "The Rock" Johnson teilt immer wieder private Einblicke in sein Leben. 2023 erzählte er seinen Fans etwa, dass er eine sorgenvolle Nacht durchstehen müsse. "Barmherzige Engel haben über meine Mutter gewacht, als sie gestern am späten Abend einen Autounfall hatte. Sie wird überleben und weiterhin untersucht", schrieb der Schauspieler und frühere Wrestler auf damals Instagram. Daneben teilte er ein Foto, auf dem ein deutlich demoliertes Auto zu sehen ist.
Er dankte den Einsatzkräften. "Danke, dass ihr durchgehend am Telefon geblieben seid und mit mir alles durchgesprochen habt." Seine Fans erinnerte Johnson daran, die Zeit, die ihnen mit geliebten Menschen bleibe, zu schätzen: "Ich habe nur ein Elternteil übrig, wenn ihr daher eure Mutter und euren Vater noch habt, geht sicher, dass ihr sie fest umarmt, weil ihr niemals wisst, wann ihr diesen Anruf um 3.00 Uhr, den wir niemals bekommen wollen, erhaltet."
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