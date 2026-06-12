Hodenkrebs-Verdacht bei Dwayne Johnson

Hollywood-Star Dwayne Johnson ("Baywatch") hat nach eigenen Angaben eine sorgenvolle Zeit hinter sich. Unter der Dusche entdeckte er eines Freitagabends eine schmerzhafte Schwellung an seinem linken Hoden. Sein Verdacht, es könnte sich um Hodenkrebs handeln, bewahrheitete sich zum Glück nicht, wie er dem Magazin Esquire verriet.

Über das Wochenende sei es schlimmer geworden. Seiner Frau verschwieg er seine Bedenken zunächst, so Johnson. "Ich habe nicht einmal Lauren davon erzählt." Er habe sie nicht beunruhigen wollen. Am Montag darauf sei er zum Arzt gegangen, der den Verdacht auf eine Nebenhodenentzündung (Epididymitis) äußerte. Auch die Diagnose Krebs sei im Raum gestanden. Weil er sich auf Promotour für seinen neuen Film befand, habe er eine notwendige Ultraschalluntersuchung auf den nächsten Tag legen müssen. Bis dahin habe er "damit leben müssen, ohne es zu wissen - und ich musste den ganzen Tag über gut gelaunt sein, Witze reißen und Reden halten". Dem Esquire sagt er: "Aber! Es geht mir gut."