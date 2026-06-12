Thailands Prinzessin Bha ist tot: Königin Jetsun veröffentlicht Abschiedsworte
"Ihre Majestäten, der König und die Königin von Bhutan, haben mit großer Trauer vom Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Bajrakitiyabha Narendiradebyavati von Thailand erfahren", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite von Königin Jetsun Pema auf Instagram. Zahlreiche Menschen drückten unter dem Posting ihre Trauer aus.
Starb mit 47 Jahren
Wie der Palast mitteilte, verschied Bajrakitiyabha am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in ihrer Heimat liebevoll Prinzessin Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma. Sie wurde nur 47 Jahre alt.
Königin Jetsun zollt der Verstorbenen Tribut: "Ihre Königliche Hoheit widmete ihr Leben dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk. Durch ihr Engagement für die Förderung der Gerechtigkeit, die Unterstützung des Wohlergehens von Frauen und Kindern sowie ihren herausragenden Dienst in den Königlichen Thailändischen Streitkräften verkörperte sie ein tiefes Pflichtbewusstsein und ein unerschütterliches Engagement für das Wohlergehen anderer."
Bhas Einsatz im öffentlichen Dienst habe ihr weitreichenden Respekt und Bewunderung eingebracht, so Königin Jetsun. Ihre Gedanken und Gebete gelten nun "insbesondere jenen, die Ihre Königliche Hoheit besonders gut kannten und liebten und nun um sie trauern".
Ihr Gesundheitszustand hatte sich bereits im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen. In der Folge waren der Blutdruck der Prinzessin gesunken und Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Medizinische Geräte unterstützten zuletzt ihre Lungen-und Nierenfunktion. Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, hieß es in einer Mitteilung.
Der König ordnete an, ihren Leichnam in die Thronhalle im Grand Palace in Bangkok zu bringen, wo die Öffentlichkeit Abschied von ihr nehmen kann. Später soll die Prinzessin mit höchsten Ehren beigesetzt werden. Der Große Palast ist der historische und kulturelle Mittelpunkt Bangkoks und ein Wahrzeichen Thailands.
Juristin und Botschafterin
Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des Monarchen Maha Vajiralongkorn (73). Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York.
Kommentare