Thailands Prinzessin Bha ist tot: Königin Jetsun veröffentlicht Abschiedsworte

"Ihre Majestäten, der König und die Königin von Bhutan, haben mit großer Trauer vom Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Bajrakitiyabha Narendiradebyavati von Thailand erfahren", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite von Königin Jetsun Pema auf Instagram. Zahlreiche Menschen drückten unter dem Posting ihre Trauer aus.

Starb mit 47 Jahren

Wie der Palast mitteilte, verschied Bajrakitiyabha am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in ihrer Heimat liebevoll Prinzessin Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma. Sie wurde nur 47 Jahre alt.

Königin Jetsun zollt der Verstorbenen Tribut: "Ihre Königliche Hoheit widmete ihr Leben dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk. Durch ihr Engagement für die Förderung der Gerechtigkeit, die Unterstützung des Wohlergehens von Frauen und Kindern sowie ihren herausragenden Dienst in den Königlichen Thailändischen Streitkräften verkörperte sie ein tiefes Pflichtbewusstsein und ein unerschütterliches Engagement für das Wohlergehen anderer."