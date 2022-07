Hochzeit mit Charles: Das war Camillas größter Alptraum

Nach ihren negativen Erfahrungen mit der Presse und der öffentlichen Meinung hatte die Herzogin Angst vor der möglichen Reaktion auf ihre standesamtliche Vereinigung mit Charles. Während der Channel 5-Dokumentation "Charles and Camilla: King and Queen in Waiting" verriet Journalistin Carole Malone: ​​"Sie [Camilla] hatte Angst, dass niemand kommen würde. Sie hatte Angst, ausgebuht zu werden."

"Ich erinnere mich, dass ich damals Filmaufnahmen gesehen habe, es war ungefähr 6 Uhr morgens und es war niemand auf den Straßen von Windsor. Es war auch eiskalt, es war ein wirklich, wirklich kalter Tag", erzählte Malone in der 2021 ausgestrahlten Dokumentation über Camillas und Charles' Hochzeitstag. "Als Journalistin habe ich mir das angesehen und gedacht, die einzige Reaktion darauf wird nationale Apathie sein, die fast so schlimm ist wie Protest."

Camillas Ängste sollten sich jedoch nicht bestätigen. "Um 10.30 Uhr waren die Straßen voller Menschen", so Malone.