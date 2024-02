Hilary Swank verrät die ungewöhnlichen Namen ihrer Zwillinge

Wie ihr Sohn und ihre Tochter heißen, verriet sie jetzt in einem Posting auf Instagram.

Hilary Swank: So heißen Sohn und Tochter

Hilary Swank enthüllte die Namen ihrer Zwillinge in einer herzlichen Hommage zum Valentinstag. Der "Million Dollar Baby"-Star veröffentlichte ein Foto, auf dem ihre zehn Monate alten Kinder von hinten am Strand zu sehen sind. Beide tragen Sonnenhüte. Das Mädchen ist rosa gekleidet, der Bub in Blau.

Ihre Namen "Aya" und "Ohm" wurden in den Sand geschrieben. "Ich habe eine arbeitsreiche Woche voller Talkshows vor mir, in der ich über meinen neuen Film und eine tolle Partnerschaft berichte, aber ich habe mir überlegt: welchen besseren Tag es gibt, um zum ersten Mal die Namen meiner beiden kleinen Lieben mit euch allen zu teilen?", teilte Swank ihren Fans mit und fügte hinzu: "Alles Gute zum Valentinstag. P.S. Wer hat sonst noch Babys, die denken, Sand sei essbar?"