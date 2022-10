Das schwierige Leben und späte Glück von Hilary Swank

Viele Dinge seien belanglos und würden unnötig belasten, sagte Swank damals. Zwar ärgere sie sich noch immer über Staus oder andere Dinge. "Ich lasse aber nicht mehr zu, dass dieser Ärger meinen Tag oder gar mein Leben bestimmt."

Vorbereitungen auf Babyglück

Mittlerweile kann die aus Nebraska stammende Hollywooddarstellerin ihr Privatleben wieder mehr genießen. Am 18. August 2018 heiratete sie im Santa Lucia Reservat in Carmel-by-the-Sea, Kalifornien, den Unternehmer Philip Schneider. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass sich die beiden derzeit voll Vorfreude auf ihren Nachwuchs Vorbereiten. "Zwillinge zu haben, ist für beide das I-Tüpfelchen, wie sie sagte. Es ist ein wahr gewordenes Wunder und sie sind mehr als gesegnet", zitiert das Promiportal eine Quelle. Die Schwangerschaft sei bis jetzt "ziemlich glatt" verlaufen, so der Insider. Im Moment habe Swank viel Energie.

"Sie suchen Babynamen aus, finden heraus, welche Art von Krippen sie wollen, organisieren ein Kinderzimmer und genießen im Allgemeinen diese magische Reise", plauderte die Quelle außerem aus. Für Swank werde mit den Zwillingen ein Wunder wahr.