"Highlander" Christopher Lambert träumt von Unsterblichkeit

Wenn Sie die Wahl hätten, wären Sie gern unsterblich?

Ja, sofort. Sogar mit all dem Schmerz, den das mit sich bringt. Ich möchte wissen, was in 100, in 1.000 Jahren passiert. Ich will wissen, wie meine Tochter mit 60 sein wird. Und ich wünschte, Sean Connery (gest. 2020) wäre unsterblich. Ich vermisse ihn schrecklich, obwohl wir uns nach dem Film nur noch sporadisch gesehen haben. Er geht mir ab, ich wünschte, es gäbe mehrere wie ihn.