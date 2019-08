Hier versucht die Queen die Krise wegzulächeln

Es ist nicht immer leicht, die Contenance zu wahren – wahre Weltmeisterin darin ist Englands Königin Elizabeth II., ebenso wie in Sachen Krisen-PR. Nun zeigt sie demonstrativ Einigkeit mit ihrem Sohn Andrew, der zuletzt immer wieder mit dem unter Pädophilie- und Missbrauchsverdacht gestandenen US-Milliardär Jeffrey Epstein (wurde am vergangenen Samstag tot in seiner Zelle aufgefunden) in Verbindung gebracht wurde.

Der Royal soll mit ihm befreundet, auch öfter Gast auf Epsteins Anwesen gewesen sein und sich dort Minderjährigen unsittlich genähert haben.