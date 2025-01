Herzzerreißende Szene: Milo Ventimiglia weint um abgebranntes Haus

Das Haus des "This is Us"-Stars ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Er beschrieb sein Haus als "tot", als er sich des Schadens bewusst zu werden schien. Er selbst fühlte sich "schwer", als er die Überreste seines Hauses sah. "Man fängt an, an all die Erinnerungen und die verschiedenen Teile des Hauses und so zu denken, und dann sieht man die Häuser der Nachbarn und alles drumherum und einem bricht einfach das Herz", sagte er, seine Tränen unterdrückend.

In einem herzzerreißenden Interview mit CBS News zeigte sich Ventimiglia am Boden zerstört, als er sein ehemaliges Anwesen besuchte, von dem nur Schutt und Asche übrig geblieben ist.

Ventimiglia und seine schwangere Frau Jarah Mariano wurden am Dienstag evakuiert. "Ich glaube, es gibt eine Art Schockmoment, in dem man denkt: 'Oh, das ist real, das passiert wirklich'", sagte der 47-jährige Schauspieler, der auf der Überwachungskameras sah, wie sein Haus in Flammen aufging. "Und irgendwann haben wir sie einfach ausgeschaltet. Was bringt es, weiter zuzusehen? Wir haben den Verlust irgendwie akzeptiert", so Ventimiglia.

Der Serienstar war von 2002 bis 2006 war er mit Alexis Bledel liiert, die er bei den Dreharbeiten zu "Gilmore Girls" kennengelernt hatte. Von Dezember 2007 bis Februar 2009 war er kurzzeitig mit der Schauspielerin Hayden Panettiere zusammen, die neben ihm in "Heroes" zu sehen war. 2023 heiratete er das Model Jarah Mariano. Das Paar hatte erst im September bekannt gegeben, sein erstes gemeinsames Kind zu erwarten.