Meghan verbietet Harry alte Familien-Tradition

Sieht so aus, als hätte Herzogin Meghan in ihrer Ehe die Hosen an. Zumindest soll Prinz Harry seiner Frau zuliebe mit einer alten Familientradition gebrochen haben.

Prinz Harry gibt für Meghan die Jagd auf

Wie britische Medien berichten, soll sich der 34-Jährige seiner Frau zuliebe weigern, an traditionellen Jagdausflügen teilzunehmen.

Auch beim Besuch der Königsfamilie auf Schloss Balmoral Anfang September wurde wie jedes Jahr eine Moorhuhnjagd veranstaltet, an der alle Familienmitglieder teilnahmen. Selbst der 5-jährige George beteiligte sich an der royalen Pirsch, die im britischen Königshaus eine langjährige Tradition hat. Einzig Prinz Harry soll sich geweigert haben, an der Jagd teilzunehmen.

Es war aber nicht das erste Mal, dass sich der Royal von der Jagd distanzierte: Kurz nach seiner Verlobung mit Meghan vergangenen Dezember hatte sich Harry bereits geweigert, bei der traditionellen Weihnachtsjagd mitzumachen. Eine Entscheidung, die Harry wohl wegen seiner Ehefrau getroffen hat, die als vehemente Jagdgegnerin gilt.