Herzogin Meghan mietet für neues Projekt ohne Harry 5-Millionen-Villa an

Für das Jahr 2025 scheint sich Herzogin Meghan viel vorgenommen zu haben. Zu Neujahr überraschte sie nicht nur mit einem Instagram-Comeback in Form eines eigenen Accounts, sie werkelte zufolge auch fleißig an ihrer eigenen Kochshow "With Love, Meghan", die demnächst veröffentlicht wird.

Meghan startet mit Kochshow durch

Herzogin Meghan hat nun einen ersten Einblick in ihre neue Netflix-Serie gegeben. "With Love, Meghan" startet am 15. Jänner, wie der Streamingdienst ankündigte. Die Ehefrau von Prinz Harry soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten.

Im Trailer sieht man Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auftreten.

Am 2. Jänner wurde der Trailer auf Meghans neuem Instagram-Profil geteilt. "Ich habe mich so darauf gefreut, dies mit euch zu teilen!", schreibt Meghan in einem sehr persönlichen Ton zu dem Video. "Ich hoffe, euch gefällt die Show genauso gut, wie mir die Produktion gefallen hat. Ich wünsche euch allen ein fantastisches neues Jahr! Danke an unsere tolle Crew und das Team @netflix. Unglaublich dankbar für die Unterstützung – und den Spaß."