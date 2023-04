"Zeit für eine neue Taktik": Herzogin Meghan erfindet sich selbst neu

"Die Meghan Markle, die über jede Kleinigkeit meckerte und stöhnte", habe sich in "Meghan Markle 2.0" verwandelt, schreibt Callahan, wenn auch nicht ohne zynischen Unterton. "Locker, luftig, laissez-faire. Kühl wie Eis" - das sei die neue Taktik der Herzogin. Meghan präsentiere sich jetzt "sorglos, fröhlich, lebt ihr bestes Leben laut, überhaupt nicht gestelzt".

Tatsächlich gab sich die Herzogin in ihrer Video-Botschaft entspannt wie schon lange nicht mehr. Von schlechter Laune nicht die Spur. Und auch der Look der Herzogin hat sich verändert. In der Video-Botschaft präsentierte sich Meghan mit langen glatten Haaren, sonnengeküsst und mit Strahle-Teint. Einigen Twitter-Usern will sogar aufgefallen sein, die Herzogin trage in dem Video grüne Kontaktlinsen. Andere wittern gar einen Beauty-Eingriff.