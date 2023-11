Herzogin Meghan "einfach begeistert" über Rückkehr in Filmindustrie

Herzogin Meghan freut sich eigenen Angaben zufolge sehr, wieder in der Filmindustrie tätig zu sein. Das sagte die 42-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Interview auf dem Roten Teppich eines Gala-Events mit dem Titel "Power of Women" des Variety-Magazins in Los Angeles. "Diese Branche ist so besonders. Und Sie sehen, wie viele Frauen ihre Position nutzen, um Gutes zu tun", so die Frau von Prinz Harry (39). Sie fügte hinzu: "Ich bin einfach begeistert wieder dabei zu sein (...)."

