Herzogin Kate stellt ihre Sportlichkeit unter Beweis

Modetechnisch gab sich die 39-Jährige dem Anlass entsprechend entspannt: Kate trug ihre geliebte khakifarbene Stepp-Jacke und dazu schwarze Jeans. Der Look wurde von ihren See By Chloé-Stiefeln abgerundet, die die Herzogin in der Vergangenheit bereits bei zahlreichen Auftritten getragen hat.