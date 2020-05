Herzogin Kate hielt sich in ihrer Jugend für nicht hübsch

Souverän, charmant, immer perfekt gekleidet - Herzogin Kate (38) wirkt bei all ihren Auftritten total selbstsicher, dabei soll das einst ganz anders gewesen sein.

Eine ehemalige Uni-Freundin hat nämlich gegenüber der Royal-Expertin Katie Nicholl ausgeplaudert, dass Kate in ihre Jugend ziemlich unsicher war. "Obwohl Kate damals den gefragtesten Burschen in St. Andrews gefunden hatte, freute sie sich nie", so besagte Freundin über das Kennenlernen mit Prinz William (37).

"Sie war in Bezug auf ihr Aussehen ziemlich unsicher und hielt sich nie für hübsch. Kate war sehr süss, aber auch sehr schüchtern!"

Mittlerweile hat ja die Herzogin diese Schüchternheit mehr als überwunden, auch die Queen ist ein großer Fan von ihr.