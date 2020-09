Herzogin Kate: Entspannter Solo-Termin im Battersea Park

So oft es Will und Kate möglich ist, fahren sie mit ihren Kindern auf ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk. Hier hat ihr Nachwuchs die Möglichkeit, in Abgeschiedenheit aufzuwachsen und sich frei zu bewegen.

Auch Besuche bei Kates Eltern, Michael und Carole Middleton, in Berkshire stehen regelmäßig an. "Sie bleiben oft das ganze Wochenende", verrät die Quelle des Klatschmagazins. Dann geht's meist auf den Abenteuerspielplatz oder in den Streichelzoo, wo sich die Mini-Royals abseits vom Medienrummel austoben können.