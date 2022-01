"Herz gebrochen": Suki Waterhouse stichelt gegen Ex-Freund Bradley Cooper

Ob sich das britische Model Suki Waterhouse einen dezenten Seitenhieb gegen ihren Ex-Freund Bradley Cooper erlaubt hat? Die 30-JÀhrige, die auch als SÀngerin tÀtig ist, bewirbt derzeit ihre neue Single "Melrose Meltdown". Auf Tiktok gab sie nun einen bösen Kommentar von sich - und Fans vermuten, dass sie mit ihrer Aussage auf ihre Trennung von Cooper vor sieben Jahren anspielte.

Suki Waterhouse: Abrechnung mit Bradley Cooper?

"Ich kann nicht glauben, dass ich jemanden, der mit diesem Filter wie ich aussieht, mein Herz brechen ließ", kommentierte die Britin ein inzwischen gelöschtes TikTok-Video, in dem sie sich mit einem Filter zeigte, der ihr einen Bart hinzufĂŒgte. Nachdem ein User im Kommentarbereich den Namen Bradley Cooper fallen ließ, markierte Waterhose diesen mit einem Daumen-hoch-Emoji. Da der neue Song des Models in ihrem Clip im Hintergrund lief, fragen sich ihre Fans zudem, ob Waterhouse in ihrer Ballade mit ihrer gescheiterten Beziehung abrechnet.