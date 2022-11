Heroin-Sucht: Wie Robert Downey Jr. Wes Bentleys Leben rettete

Bentley sagt, dass ihn das Beobachten von Robert Downey Jr. dazu inspiriert habe, sich Hilfe wegen einer lähmenden Heroinsucht zu suchen: "Ich war in den tiefsten Zügen meiner Sucht und am schlimmsten Ort und an der Schwelle des Todes, schätze ich, oder in Gefahr, und ich sah ihn so mutig und offen und es hat mich gerettet."

Bentleys Drogenabhängigkeit begann fast unmittelbar, nachdem er die Hauptrolle in dem von der Kritik gefeierten Film "American Beauty" (1999) ergattert hatte. "Ich hatte zuvor nie Geld", erinnerte sich an den plötzlichen Ruhm, der ihm dank der Rolle zuteilwurde. "Es gab also eine Menge Kombinationen von Dingen, auf die ich nicht vorbereitet war."