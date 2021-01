Henning Baum: „Männer sollen eierlegende Wollmilchsau sein“

Rau. Erziehungsansatz. "Ich habe immer versucht, meinen Kindern das mitzugeben, was ich weiß und kann", sagte der 48-Jährige einmal. Ihm gehe es darum, "sie mit Fähigkeiten auszustatten, sie aber auch zu ermahnen, zu mäßigen und zu strafen".

In Sachen Erziehung verortet er offenbar generell akute Probleme: „Die meisten Kinder sind heute verweichlicht, überbehütet und überkontrolliert. Sie bekommen ja fast schon als Fußgänger einen Sturzhelm aufgesetzt“, sagt er aktuell der deutschen Bild-Zeitung. Der Herrenwelt hingegen würde man derzeit nichts schenken. "Es wird von Männern heute alles Mögliche verlangt. Sie müssen das Beste aus allen Welten mitbringen und im Optimalfall eine eierlegende Wollmilchsau sein. Auf mich wirkt es so, dass Männer heutzutage nicht mehr genau wissen, an welche Leitbilder sie glauben und an wem sie sich orientieren sollen", so Baum weiter. Die Filmhelden seiner Generation seien eben oft "raubeinige Typen" gewesen. Wie seine Kinder das finden, wurde nicht übermittelt.