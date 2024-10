Hella von Sinnen: Erster Auftritt nach schwerem Unfall

Nun wird sie wieder in der Show "Genial daneben" zu sehen sein. Start der neuen Folgen ist am heutigen Montag (28. Oktober) um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Unterstützung für die Beantwortung der kuriosen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder bekommt sie wieder von Stammgast Wigald Boning . Außerdem probieren sich Michael Kessler , Caro Frier und Özcan Cosar an Fragen wie: Warum ist im italienischen Touristenort Lignano an der Adria seit einigen Jahren der Verkauf von Wassermelonen verboten? Was ist eigentlich der "Prinz-Charles-Effekt"?

Am Ende soll den Zuschauern und Zuschauerinnen laut Aussendung ein "ganz besonderes Spektakel geboten" werden. "Ich freue mich, nach den schweren Verletzungen endlich wieder für 'Genial daneben' vor die Kameras zu treten. Es liegen lange, eingeschränkte Monate hinter mir - umso schöner ist es, Menschen nun wieder unterhalten zu dürfen", so Hella von Sinnen.

In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Immer wieder kommt die Rategruppe auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Im Jahr 2018 erzählten Balder und von Sinnen der deutschen Bild-Zeitung von ihrem Kennenlernen. "Ich habe mich Hugo bei RTL in der Kantine vorgestellt: 'Hallo, ich bin Hella, ich bin lesbisch'", erinnerte sich von Sinnen damals. Balder antwortete demnach: "Das passt gut, ich steh' auch auf Frauen." Was im Nachhinein so locker klingt, war in den Jahren vor und direkt nach der deutschen Wiedervereinigung noch ein Tabu. "Ich war natürlich Ende der 80er-Jahre eine Provokation", sagte von Sinnen dem WDR. "Aber heute bin ich Kult."