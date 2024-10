Moderator Kai Pflaume mit Rennrad gestürzt

"Mein erster Sturz mit dem Rennrad. Kurzer Disclaimer, denn es ist ein kleines bisschen Blut zu sehen. Ich fahre jetzt seit zwei Jahren Rennrad und heute hat es mich auf nasser Straße das erste mal hingelegt", schrieb er zu einem Video, das er am Unfallort von sich aufgenommen hatte.

Pflaume trug Airbagrucksack

"Zum Glück hatte ich, wie immer, meinen Airbagrucksack auf und so ist nichts Schlimmeres passiert. Auch mein Rad ist zum Glück nicht beschädigt und so konnte ich auch weiter zurück nach Hause fahren. Wünsche euch allen immer, aber ganz besonders jetzt im Herbst, eine gute und sichere Fahrt", so Pflaume. Seinen Post versah er unter anderem mit einem Vierblättrigen-Kleeblatt-Emoji. Dazu ergänzte er die Hashtags #rennrad, #roadbike, #sturz, #erstersturz, #airbag und #airbagrucksack.