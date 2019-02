Helene Fischers Freund bekommt Drohbriefe: Polizei ermittelt

Musical-Schule und erste Demo-CD

Schon in der Schule begeisterte sich Helene für die darstellende Kunst, nahm an Theater- und Musicalkursen teil. 2003 absolvierte sie dann die Musicalschule. Bereits während ihrer Ausbildung erhielt sie Engagements, trat unter anderem im Volkstheater Frankfurt in der Schlagerrevue "Fifty-Fifty" auf. 2004 ebnete Fischers Mutter Maria ihrer Tochter den Weg in die Schlagerwelt: Sie schickte eine Demo-CD an den Künstlermanager Uwe Kanthak.