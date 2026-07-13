Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer begeisterte am 11. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion rund 57.500 Fans. Das Konzert war zwar nicht ausverkauft, das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. „Eine in vielerlei Hinsicht erstaunliche Show“, zeigte sich beispielsweise auch Georg Leyrer, Kultur-Chef des KURIER, angetan. Doch ganz makellos ging ebendiese Show nicht über die Bühne. Ausgerechnet beim Song „Fehlerfrei“ passierte der 41-jährigen Sängerin eine Panne, die sie jedoch mit Humor und Coolness meisterte.

Fischer reagiert professionell auf Panne Als Fischer das Lied ankündigte, trug sie einen blauen Glitzerbody. Doch dieser wies einen Defekt auf, wie sie halb belustigt, halb besorgt bemerkte. „Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker“, scherzte sie mit dem Publikum. Der Grund: Der Reißverschluss funktionierte nicht. „Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reißverschluss ist kaputtgegangen, ja“, so Fischer auf der Bühne schmunzelnd. Böse sei sie deshalb auf niemanden. Schließlich passieren Menschen nun mal Fehler, betont die Sängerin, „beziehungsweise, das ist ja ein Materialfehler“. Ihre Sorge, das Outfit könnte sich weiter lösen, hielt sie jedoch nicht davon ab, die Show fortzusetzen.