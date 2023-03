Helene Fischer bei Proben verletzt: "Höhere Mächte am Werk"

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer muss aufgrund einer Verletzung Auftritte verschieben. An diesem Dienstag hätte in Bremen ihr Tourauftakt stattfinden sollen. Bei den Proben habe sie eine Rippenfraktur erlitten, weshalb die Shows in Bremen und Köln nicht wie geplant stattfinden können, teilten Fischer selbst sowie der Tourneeveranstalter Live Nation am Montagabend mit.

Fischer: "Höre auf ärztlichen Rat"

"Seit Wochen proben wir für die bevorstehende Tour, wir sind hochmotiviert und gehen an unsere Limits, um für euch eine herausragende Show auf die Beine zu stellen", schreibt Fischer in einem langen Posting. "Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren."