Helena Bonham Carter: Erneute Komplett-Veränderung für eine Rolle

Helena Bonham Carter war bereits in vielen großen Film-Produktionen dabei. Dabei schlüpfte sie nicht nur in die unterschiedlichsten Rollen, sondern auch in die radikalsten Stylings. Ob abgetakelt als Marla Singer in "Fight Club" oder mit riesigem Kopf und roter Aufsteckfrisur als Herzkönigin in "Alice in Wunderland" glaubt man die Schauspielerin schon in fast jedem Look gesehen zu haben. Für ihre neue Rolle überrascht sie allerdings erneut mit einer Verwandlung.

Helena Bonham Carter: Rote Kurzhaar-Frisur für neue Serie

Die letzten Wochen verbrachte Helena Bonham Carter in Manchester, um dort die Drama-Serie "Nolly" zu drehen. Darin wird sie als Noele Gordon zu sehen sein.