Heiße Küsse und ein Babybauch bei den Emmys 2024

Keiran Culkin bat Ehefrau um mehr Kinder

Kieran Culkin und seine Frau Jazz Charton schmusten ebenfalls in aller Öffentlichkeit, und zwar auf der Afterparty der Emmy Awards Governors Gala 2024 in Los Angeles, nachdem der 41-Jährige in seiner Dankesrede seine Gattin um weitere Kinder gebeten hatte. Culkin wurde bei den Emmys für seine Performance als Roman Roy in "Succession" zum Besten Schauspieler ernannt.